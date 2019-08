Pessoas-Animais-Natureza (

Nos últimos quatro anos, o Partido Socialista (PS) foi o grupo parlamentar com menor atividade. Segundo o Jornal de Notícias, um deputado sozinho apresentou mais iniciativas legislativas do que os 86 deputados da bancada socialista. André Silva , porta-voz do PAN, apresentou mais de 300 iniciativas nesta legislatura - juntando-se ainda requerimentos, perguntas e diplomas. O Bloco de Esquerda (BE), que conta com 19 deputados, foi a bancada mais produtiva, escreve o jornal. Aos bloquistas seguiu-se o PCP.Nos últimos quatro anos deram entrada no Parlamento 316 iniciativas legislativas com a participação doPAN) - 158 projetos de lei e 158 projetos e propostas de resolução. Com um único deputado, o PAN fez 1281 perguntas ao Governo e apresentou 233 propostas de alteração aos orçamentos do Estado."Foi uma legislatura que demonstrou a importância do PAN no panorama político português e que ficou marcada por avanços no debate político e social em áreas que, até então, tendiam a ser menosprezadas ou mesmo esquecidas, como direitos dos animais, proteção ambiental, justiça climática, alimentação ou reforço dos direitos das comunidades", disse o PAN