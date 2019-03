A seis meses do fim desta legislatura já 23 deputados perderam a imunidade parlamentar. Da lista só fazem parte deputados do PSD e do PS.

O número de deputados que perderam imunidade parlamentar quase duplicou nos últimos três anos e meio. Segundo o jornal i, a seis meses do fim desta legislatura já 23 deputados perderam a imunidade parlamentar.



De acordo dados do gabinete do Secretário-Geral da Assembleia da República, há ainda um pedido de um juiz para o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro está a ser analisado pelo Parlamento. Na lista dos que perderam a imunidade nos últimos três anos e meio não se encontram deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS ou do partido Os Verdes. Entre os 23 casos estão 13 deputados do PSD e dez do PS.



Durante o governo de Passos Coelho, entre 2011 e 2015, foram 13 os deputados que perderam imunidade parlamentar. O número foi idêntico entre 2009 e 2011, durante o segundo mandato de José Socrates.



Segundo o Estatuto do Deputado, só após ser aprovada pelo Parlamento e levantada a imunidade é que os deputados podem responder à justiça, em processos em que estejam envolvidos, como arguidos ou testemunhas.