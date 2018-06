O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou na madrugada de domingo um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 20 km a sul-sudoeste de Lagos, no Algarve.

Em comunicado, o organismo revelou que o abalo foi registado pelas 06:14 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O IPMA avançou que ainda não foi recebida qualquer informação confirmada de que o sismo tenha sido sentido pela população.