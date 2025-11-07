Sábado – Pense por si

O abalo foi registado às 18h49 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 46 quilómetros a norte-noroeste de Capelo.

Um sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha açoriana do Faial, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 18:49 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 46 quilómetros a norte-noroeste de Capelo, no concelho da Horta, ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) em Capelo, Matriz, Flamengos e Cedros (concelho da Horta)", é referido.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da Internet.

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Sismo com magnitude 3,8 sentido na ilha do Faial