Portugal

SIS lança alerta: Contas de WhatsApp e Signal estão a ser atacadas por "Estado estrangeiro"

Renata Lima Lobo 12:30
Os serviços secretos portugueses avisam que contas de governantes, diplomatas e militares estão a ser alvo de um ataque global.

Através de um comunicado, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) alerta que "está em curso uma campanha cibernética global, patrocinada por um Estado estrangeiro, com o objetivo de obter acesso às contas de WhatsApp e de Signal de governantes, diplomatas, militares e outros responsáveis com acesso a informação confidencial de origem nacional, bem como de países aliados".

Segundo o comunicado, os atacantes utilizam vários meios de atuação de forma a levar as vítimas a partilhar os dados sensíveis, como palavras-passe, o que dá a possibilidade aos "agentes hostis" de aceder a conversações e ficheiros partilhados em ambas as aplicações. 

Estes ataques, que o SIS diz terem origem em "entidades ao serviço de um Estado estrangeiro", com o objetivo de "obter acesso a informação sensível", estão por agora "apenas a explorar um eventual uso menos precavido por parte dos utilizadores, que confiam nas ferramentas de encriptação das duas aplicações que se popularizaram como um meio de comunicação seguro".

