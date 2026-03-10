Sábado – Pense por si

Maior petrolífera do mundo alerta para efeito “catastrófico” de guerra duradoura no Irão

O CEO da Saudi Aramco antecipa que, nos próximos dias, consiga restabelecer 70% da produção normal, evitando o estreito de Ormuz.

No primeiro comentário público desde que o conflito no Irão paralisou o mercado petrolífero, o responsável pela maior produtora de petróleo do mundo alertou para os efeitos de uma guerra duradoura. Amin Nasser, CEO da Saudi Aramco, explicou que a empresa pode desviar mais petróleo bruto para uma rota alternativa que evite o estreito de Ormuz, mas não pode exportar as quantidades normais devido a restrições de capacidade.

Amin Nasser, CEO da Saudi Aramco
Amin Nasser, CEO da Saudi Aramco Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

“Haverá consequências catastróficas para o mercado petrolífero mundial quanto mais tempo durar a interrupção, e mais drásticas serão as consequências para a economia global”, disse Nasser, numa conference call com analistas após a apresentação de resultados. “Embora tenhamos enfrentado perturbações no passado, esta é de longe a maior crise que a indústria de petróleo e gás da região já enfrentou”, alertou, em declarações citadas pela Bloomberg.

Embora tenhamos enfrentado perturbações no passado, esta é de longe a maior crise que a indústria de petróleo e gás da região já enfrentou. Amin Nasser, CEO da Saudi Aramco

Amin Nasser recusou divulgar os níveis de produção atuais da petrolífera, mas antecipou que conseguirá exportar cerca de 70% do normal dentro de poucos dias. O CEO declarou que a empresa está a trabalhar para aumentar rapidamente as exportações do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, o que permitirá que cerca de 5 milhões de barris por dia cheguem ao mercado global sem terem de atravessar o Estreito de Ormuz.

A Arábia Saudita exporta normalmente cerca de 7 milhões de barris por dia, sendo que apenas uma pequena parcela sai do Mar Vermelho, enquanto a maior parte do seu crude parte da costa leste em direção ao Golfo Pérsico. De acordo com dados avançados pela Bloomberg, a Arábia Saudita está a reduzir a produção até 2,5 milhões de barris por dia, juntando-se aos Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait, que também estão a produzir menos devido aos ataques de Israel e dos EUA ao Irão.

A maior petrolífera do mundo viu os lucros ajustados do trimestre recuarem em 1,9% para 25,1 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg. O “free cash flow” da empresa — fundos remanescentes das operações após contabilizar investimentos e despesas — subiu para 27,5 mil milhões de dólares no trimestre, o que cobriu o dividendo total pelo segundo trimestre consecutivo.

A empresa pretende aumentar o dividendo base para 21,9 mil milhões de dólares para o trimestre que terminou a 31 de dezembro, um aumento de 3,5% em relação aos três meses anteriores. O pagamento mais elevado beneficiará o Governo saudita e o fundo soberano, que juntos detêm mais de 97% da Aramco.

A petrolífera anunciou também um programa de recompra de ações inédito, no valor de 3 mil milhões de dólares, durante o qual planeia recomprar até 350 milhões de ações ordinárias nos próximos 18 meses. A Aramco – que tem uma capitalização de 1,7 biliões de dólares – vai avançar com o programa numa altura em que as ações ganham quase 12% este ano.

