Mundo

Irão: Trump diz que guerra só acaba com inimigo "totalmente derrotado"

Lusa 21:37
Trump fez estas declarações num discurso perante um grupo de congressistas republicanos na cidade de Miami.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu esta segunda-feira a guerra com o Irão como uma "excursão de pequena duração", num discurso onde referiu, no entanto, que os EUA "não vão parar" até que o inimigo seja "total e decisivamente derrotado".

Donald Trump discursa sobre a guerra no Médio Oriente
Donald Trump discursa sobre a guerra no Médio Oriente AP

Trump, que tem feito inúmeras declarações contraditórias sobre os objetivos e a duração da ofensiva israelo-americana, fez estas declarações num discurso perante um grupo de congressistas republicanos na cidade de Miami (sudeste).

Também esta segunda-feira, em declarações à CBS News por telefone a partir de Miami, o chefe de Estado norte-americano afirmou que a guerra contra o Irão está praticamente terminada, dado o nível de destruição alcançado pelos ataques contra a República Islâmica.  

