Sindicatos do "handling" lança pré-aviso de greve para o Ano Novo

Os sindicatos da assistência em escala querem que os postos de trabalho sejam assegurados pelo Governo, mesmo em caso de perda do concurso. Greve vai impactar movimento das festividades nos principais aeroportos.

Os sindicatos representativos do "handling" da Menzies vão avançar com um pré-aviso de greve para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, ameaçando as operações das companhias, especialmente da TAP, nas festividades do Ano Novo. A notícia foi confirmada pelo Negócios, depois de ter sido avançada pelo Expresso.

O SITAVA e o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Da Aviação e Aeroportos (STHAA) vão emitir o pré-aviso da greve devido à incerteza em torno da manutenção dos seus postos de trabalho, depois do consórcio Clece/South ter ganho o concurso - do qual a Menzies recorreu - para as licenças de carga, placa e terminais de bagagens nos aeroportos do continente.

Estes sindicatos representam a maioria dos trabalhadores de "handling" da Menzies Portugal, que tem a TAP como acionista e principal cliente. Neste momento, a Menzies emprega 3.500 pessoas, entre os trabalhadores com vínculo à Menzies, à ex-SPdH Groundforce e ainda as empresas de trabalho temporário Evolve e Crosstaff.

Este pré-aviso de greve vai chegar à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho ainda esta sexta-feira, depois dos sindicatos terem acordado a mesma em plenário na quinta-feira.

Esta greve, de acordo com os sindicatos, serve ainda para pedir ao Governo a garantia de manutenção dos postos de trabalho, mesmo que o" handling" da dona da Iberia, uma das concorrentes à TAP, saia vencedora no final do concurso.

A estimativa é que o impacto da greve, especialmente tendo em conta a altura do ano, seja elevada.

Para já, e sem decisão final por parte da Autoridade Nacional da Aviação Civil no concurso, o Governo decidiu prolongar as licenças de "handling" da Menzies nos três aeroportos de Lisboa, Porto e Faro por seis meses, com data final de maio de 2026, mesmo com a sugestão de que o prolongamento deveria ser feito por um ano.