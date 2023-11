Sindicato dos Enfermeiros Portugueses desconvoca greve

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses desconvocou a greve de sexta-feira por considerar que o motivo da paralisação, que pretendia pressionar o Governo a negociar soluções para estes profissionais, deixou de fazer sentido pois o Executivo está "em funções de gestão".







RODRIGO ANTUNES/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) explica que a greve decretada para sexta-feira visava pressionar o Ministério da Saúde a agendar uma reunião para "negociar soluções para os vários problemas dos enfermeiros", desde a contagem de pontos à reposição da paridade salarial entre a carreira de enfermagem e a carreira técnica superior da Administração Pública.O pedido de demissão do primeiro-ministro, na terça-feira, que foi aceite pelo Presidente da República, "determinou que o atual Governo deixasse de estar na plenitude das suas condições para governar. Ou seja, o Governo está 'em funções de gestão'", refere o SEP.Estas novas circunstâncias, que levaram o Governo a desconvocar reuniões negociais agendadas com outras estruturas sindicais, "tornaram irrealizável o objetivo da greve decretada para dia 10 de novembro", acrescenta.O SEP insiste, contudo, que os problemas dos enfermeiros "vão agudizar-se e requerem soluções" e diz que, em função do novo quadro político que o Presidente da República vier a decidir e anunciar, reajustará o seu plano de intervenção e luta.Aproveita ainda para apelar à participação dos enfermeiros na manifestação de sábado, em Lisboa e no Porto, convocada pela CGTP.A greve nacional de sexta-feira tinha sido convocada em 19 de outubro.Na altura, o SEP apontou como motivos o agravamento das condições de trabalho, a desregulação dos horários de trabalho, a sobrecarga horária, a perda de paridade da carreira de enfermagem com a carreira técnica superior da administração pública, a não conclusão dos processos de avaliação e a ausência de medidas de retenção de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde.