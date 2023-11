Oficiais da Marinha que resistiram ao PREC reúnem memórias

Chamaram-lhes Grupo dos 80, mas seriam muitos mais. Em reuniões secretas, trocavam informações – nunca por escrito. O que lá aconteceu é agora contado num pequeno livro, que será apresentado nesta quinta-feira (dia 9), às 18h, no Palácio da Independência em Lisboa. A SÁBADO falou com dois participantes.

Não havia convocatórias, nem atas ou agendas, muito menos folhetos. O secretismo era o lema das reuniões do "Grupo dos 80" – seriam muitos mais, mas o número fora atirado pelos opositores (de esquerda) numa tentativa de diminuí-los, dizem os visados. Sem efeito, porque chegaram a ser 300 membros. Eram oficiais da Marinha, homens acima dos 25 anos, na maioria casados, da ala moderada (politicamente próximos do PS, PSD e CDS) e que há quase cinco décadas (1974, no pós-25 de abril) estavam descontentes com o rumo que o País tomava por "excessos esquerdistas."