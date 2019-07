A sindicância ordenada pelo Ministério da Saúde à Ordem dos Enfermeiros encaixa mais facilmente no comportamento de um estado fascista do que num estado democrático. Esta é, em resumo, a opinião do professor de Direito Paulo Otero, que num parecer jurídico para a Ordem dos Enfermeiros arrasou, em toda a linha, a legalidade da inspecção pedida pela ministra Marta Temido, considerando mesmo que, dada a ilegalidade, existe por parte do Enfermeiros um direito de resistência."Verdadeiramente, o Ministério da Saúde tem agido sobre a Ordem dos Enfermeiros como se a ordem jurídica vigente fosse semelhante ao modelo corporativo do Estado fascista italiano ou do Estado Novo português: a Inspecção geral das Actividades em Saúde trata a Ordem dos Enfermeiros como se se tratasse de um órgão do Estado, aplica-lhe os diplomas reguladores da actividade inspectiva da Administração Central e entra pelas instalações da Ordem dos Enfermeiros como se se tratasse de um departamento subordinado hierarquicamente ao Ministério da Saúde", refere o documento de Paulo Otero, cujas conclusões foram apresentadas, esta segunda-feira, pela Ordem dos Enfermeiros.Para o professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, "a Inspecção Geral das Actividades em Saúde não goza de habilitação legal válida para realizar sindicâncias junto das associações públicas profissionais sujeitas a tutela do Ministério da Saúde"Mais: segundo Paulo Otero, "a realização de buscas no âmbito de sindicâncias a associações públicas profissionais rege-se pelas normas do Código do Processo Penal, exigindo-se, por via da regra, a existência de um despacho de autoridade judiciária competente". Ora, como este documento não existe, o professor de direito considera que isso é "passível de gerar direito de resistência e cujas provas recolhidas são nulas".Além de Paulo Otero, a Ordem dos Enfermeiros também recebeu um segundo parecer, que defende a ilegalidade da sindicância em curso. Para o professor Alexandre Sousa Pinheiro, o acto da ministra Marta Temido em ordenar a inspecção deverá ser declarado nulo, uma vez que o mesmo não fixou um objecto concreto, dando toda a liberdade aos inspectores da IGAS para recolherem informação.A ministra da Saúde justificou a decisão de determinar uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros (OE) com "intervenções públicas e declarações dos dirigentes", bem como "atividades realizadas pela OE e correspetivas prioridades de atuação".Num comunicado divulgado, em abril deste ano, o ministério refeiu que a ministra determinou à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que realize uma sindicância à OE "com o objetivo de indagar indícios de eventuais ilegalidades resultantes das intervenções públicas e declarações dos dirigentes" e das atividades realizadas pela Ordem e correspetivas prioridades de atuação, e eventuais omissões de atuação delas decorrentes, em detrimento da efetiva prossecução dos fins e atribuições que lhe estão cometidos por lei".Entretanto, u