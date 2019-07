Helena Borges

O caso da inspetora Deolinda Paula foi revelado na rede social Facebook. Posteriormente, numa troca de mensagens, a que a

teve acesso, Deolinda Paula entrou em contacto com a enfermeira, escrevendo estar "no exercício de funções e em cumprimento de ordens superiores", pedindo à sua interlocutora para não falar da "vida privada", com o argumento de que ambas tinham "filhos para criar e esta é uma questão que irá levar a vários processos crime como bem entende, o mesmo faria se estivesse na minha situação e visse o seu nome enxovalhado e a imagem captada e divulgada publicamente", acrescentou Deolinda Paula, referindo-se ao facto de terem sido feitas fotografias dos inspectores da IGAS no interior da Ordem dos Enfermeiros.



Na resposta, a que a SÁBADO também teve acesso, a enfermeira começa por serenar Deolinda Paula, dizendo que "ser senhorio" é um dado "sem importância e sem relevo criminal". Porém, finalizou: "Já de forma diferente seria entendido o arrendamento sem recibos. Mas, como bem reparou, essa parte não comentei". Contactada pela SÁBADO na altura, a enfermeira foi sintética: "Só prestarei declarações no âmbito de um processo de investigação judicial".



A bastonária defende que, se a Ordem está a ser alvo de uma investigação, o órgão que dirige "não pode deixar de exigir que os sindicantes estejam, eles próprios, em situação profissional e pessoal de estrito cumprimento de todos os deveres legais que sobre si recaiam". Desta maneira, os enferimeiros exigem que a denúncia seja "objeto da necessária investigação", que prometem acompanhar.

Foi no final de Abril deste ano, que a ministra da Saúde pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para realizar uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros , o que a bastonária considerou "uma atitude persecutória nunca antes vista". Num anúncio publicado num jornal diário, a IGAS convidou todos os que tivessem razões de queixa ou agravo em relação à Ordem para as apresentarem à Inspeção.