A secretária de Estado disse ao jornal Público que "não foi fácil criar uma aplicação compatível com as plataformas da Proteção Civil" e explica ainda que a dificuldade em contratar intérpretes de língua gestual para as videochamadas dificultou também o lançamento.



A aplicação tem dois métodos de ligar o utilizador ao serviço de emergência nacional. O primeiro é através de um botão SOS que inicia uma videochamada que é atendida por um intérprete de língua gestual, que trabalha lado a lado com um assistente do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e que é responsável por enviar os meios de socorro para uma situação em que os mesmos sejam necessários.



Mas há também a opção de escrever uma mensagem e entrar em contacto através de chat com um assistente do CODU.



A aplicação vai também permitir a que o assistente tenha acesso à localização do utilizador que está a pedir ajuda, para tornar o atendimento mais rápido e eficiente.

Os cidadãos surdos já podem chamar o 112 sem terem de pedir ajuda a terceiros, através da aplicação MAI112 lançada pelo Governo mais de dois anos depois de a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, a ter anunciado.A aplicação deve ficar disponível ainda esta segunda-feira, mas, para já, estará apenas disponível para os telemóveis com sistemas operativos Android. Quem utilizar o sistema iOS (do iPhone) ainda vai ter de esperar.