A juíza que está a analisar uma providência cautelar interposta pela Ordem dos Enfermeiros contra a sindicância aberta pelo ministério da Saúde já trabalhou para um governo do PS. A providência cautelar deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa a 3 de Maio e foi distribuída à juíza Dinamene de Freitas Antunes que, segundo o seu currículum publicado no Instituto de Ciência Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, foi "adjunta do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros" entre abril de 2006 e Março de 2007, ou seja durante o primeiro governo de José Sócrates. O titular da pasta era Jorge Lacão.Foi a 3 de Maio deste ano que a Ordem dos Enfermeiros avançou com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa , contestando a sindicância ordenada pela ministra da Saúde Marta Temido. Na providência cautelar, revelada pela Agência Lusa, a Ordem dos Enfermeiros referiu que a ideia "de que não há fumo sem fogo", passada pela forma como a sindicância foi anunciada, coloca "em causa o bom nome, a dignidade e a reputação" da Ordem, dos seus dirigentes e funcionários.No documento, o advogado Paulo Graça recordou que esta sindicância acontece sete meses antes das eleições para novos cargos dirigentes na Ordem dos Enfermeiros - Ana Rita Cavaco é a bastonária desde janeiro de 2016 - e após um período de luta pelos "direitos laborais" dos profissionais , que culminou em duas greves em blocos operatórios.Num primeiro momento, a juíza aceitou a providência cautelar, o que levou à suspensão da sindicância, retomada, entretanto, após uma resolução fundamentada de Marta Temido, de forma a retomar a sindicância Ordem dos Enfermeiros (OE). A resolução fundamentada está prevista no Código de Processo nos Tribunais Administrativos (artigo 128) e é um mecanismo que permite, no caso, a continuação da sindicância e a suspensão da providência cautelar.Certo é que fonte ligada ao processo adiantou à SÁBADO que o facto de a juíza, no passado, ter sido nomeada para um cargo de confiança política por um governante do PS deveria ter constituído motivo para Dinamene de Freitas Antunes pedir escusa do processo. O que não sucedeu.