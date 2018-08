O fogo no concelho de Silves reacendeu esta quarta-feira ao início da tarde em algumas das zonas por onde já tinha passado, devido à intensidade do vento, disse à Lusa a presidente da Câmara, Rosa Palma."[O incêndio] está com uma força muito grande e as coisas infelizmente ainda não estão controladas", disse a autarca, pouco depois das 15h00, acrescentando que um dos pontos mais críticos é a Herdade da Parra.De acordo com Rosa Palma, o fogo já passou "muito perto" da cidade de Silves, mas neste momento não é possível fazer previsões devido ao vento, que é muito "inconstante", o que provoca rápidas propagações.