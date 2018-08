Sete corporações da Madeira combatem fogo na Camacha que continua activo

O vento dificultou o combate a este incêndio que começou em área florestal na zona do Vale Paraíso, tendo sido a principal preocupação evitar que se propagasse e colocasse casas em risco.

O fogo que deflagrou a noite passada na freguesia da Camacha, no concelho da Madeira de Santa Cruz, continua na manhã desta sexta-feira activo e está a ser combatido por sete corporações e com recurso ao meio aéreo.



De acordo com a informação disponibilizada pelo Serviço Regional de Protecção Civil, às 08h00 desta sexta-feira estavam no teatro de operações cerca de meia centena de operacionais, 15 meios terrestres e o helicóptero de combate a fogos na região.



Os bombeiros que estão a actuar são das corporações de Santa Cruz, Machico, Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santana.



O vento dificultou o combate a este incêndio que começou em área florestal na zona do Vale Paraíso, tendo sido a principal preocupação evitar que se propagasse e colocasse casas em risco.