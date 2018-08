Uma semana depois, o incêndio que lavra em Monchique foi considerado "dominado" e colocado em fase de resolução. Às 8h30 desta sexta-feira, a Protecção Civil indicava que estavam 1371 operacionais no terreno, ajudados por 442 meios terrestres e dois meios aéreos.

a 2.ª comandante operacional nacional da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, confirmou que o incêndio tinha sido dominado e que se registam 49 feridos. Entre eles, um é grave. Pelo menos 22 bombeiros registam ferimentos.





"Não é o momento de cruzar os braços, temos um vasto perímetro, uma vasta área afetada

e temos que manter toda a energia para que nas próximas horas e nos próximos dias consigamos manter a consolidação de todo este perímetro, respondendo às reativações que ainda vão, seguramente, surgir", frisou. As autoridades também querem que os bombeiros possam recuperar as forças.



Quanto a danos, não foram indicados: só "nos próximos dias poderemos ter dados mais consolidados".

O incêndio rural deflagrou na sexta-feira à tarde em Monchique, no distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afectado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).



Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência directa do comandante nacional da Protecção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital. As chamas desde incêndio, que deflagrou na localidade de Perna Negra, já provocaram 39 feridos, um deles em estado grave, obrigaram a evacuar diversos aglomerados populacionais e uma unidade hoteleira.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares, segundo os dados mais recentes disponibilizados pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), tornando-o no maior este ano em Portugal. Estes valores representam mais de metade dos 41 mil que arderam na mesma região em 2003, nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.



Este ano, o maior incêndio, em termos de área ardida, que se tinha verificado em Portugal era o que deflagrou em fevereiro na Guarda, onde arderam 86 hectares.



No ano passado, as chamas destruíram mais de 440 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Quanto aos maiores incêndios em termos de área ardida ocorridos no ano passado, no topo da lista aparece o que teve origem no dia 15 de Outubro, em Seia/Sandomil, no distrito da Guarda, que destruiu 43.191 hectares.



Com Lusa





Durante a conferência de imprensa realizada esta manhã,Quanto à população deslocada, Patrícia Gaspar elogiou o grande esforço de várias instituições que fizeram com que o número de deslocados tivesse passado dos 299 da manhã de ontem, para 49 pessoas. "Grande parte deles puderam regressar em segurança e de forma organizada", referiu. Visto que o incêndio está dominado, "não existe risco significativo de o incêndio sair da área que já afectou". "É possível que haja pontos quentes", disse Gaspar. "Mas não importa que o incêndio volte a reactivar, está dominado."Abordou ainda as eventuais investigações por parte das autoridades ao incêndio, frisando que ainda se vive o momento do combate: "o que venha a acontecer a seguir terá o seu tempo".