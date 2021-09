Sebastião Bugalho recusa mandato de deputado pelo CDS

O comentador cita divergências com o estado atual do CDS, bem como o seu percurso profissional para justificar a decisão de não assumir o mandato para que foi eleito.

Sebastião Bugalho recusou assumir o mandato de deputado na bancada parlamentar do CDS-PP depois de ter sido convidado pelo atual líder da bancada centrista, Telmo Correia.



Bugalho foi convidado por Assunção Cristas para para integrar, em 2019, a lista de deputados a Lisboa. O jovem conservador foi em sexto lugar na lista. Agora que surgiu a sua hipótese de se sentar no hemiciclo, cita "circunstâncias políticas e profissionais" para não assumir o mandato.



"Tendo sido surpreendido pela renúncia da deputada Ana Rita Bessa e da ex-deputada Isabel Galriça Neto, fui confrontado com a decisão de exercer ou não o mandato de deputado na Assembleia da República. O líder de bancada, Telmo Correia, contactou-me para me informar disso mesmo e para aferir a minha disponibilidade", escreve o jovem numa publicação feita no Facebook, enaltecendo a "correção" demonstrada pelo centrista tanto pela "independência" de Bugalho que relembra não ser militante do CDS.