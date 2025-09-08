"Se houvesse responsabilidade política teria de ser pedida no primeiro caso a mim": vice-presidente da Câmara de Lisboa

Camâra de Lisboa vai reunir esta segunda-feira para discutir responsabilidades no trágico acidente.
O vice-presidente da Camâra de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, anunciou esta segunda-feira que serão apresentadas medidas no seguimento do trágico acidente do Elevador da Glória que vitimou 16 mortos e ultrapassou os 20 feridos.
Cabo do Elevador da Glória cede no ponto de fixação
Antes da reunião na Camâra de Lisboa com o objetivo de discutir os contornor do acidente, Anacoreta Correia assumiu que "se houvesse responsabilidade política teria de ser pedida no primeiro caso" ao próprio.
Aos jornalistas, Filipe Anacoreta Correia pediu uma avaliação futura ao caso e constatou que "não se pode fugir das responsabilidades".
A reunião contará também com a presença do presidente da autarquia, Carlso Moedas.
Só espero que, tal como aconteceu em 2019, os portugueses e as portuguesas punam severamente aqueles e aquelas que, cinicamente e com um total desrespeito pela dor e o sofrimento dos sobreviventes e dos familiares dos falecidos, assumem essas atitudes indignas e repulsivas.
O poder instituído terá ainda os seus devotos, mas o desastre na Calçada da Glória, terá reforçado, entretanto, a subversiva convicção de que, entre nós, lisboetas, demais compatriotas ou estrangeiros não têm nem como, nem em quem se fiar