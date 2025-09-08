"Se houvesse responsabilidade política teria de ser pedida no primeiro caso a mim": vice-presidente da Câmara de Lisboa

Camâra de Lisboa vai reunir esta segunda-feira para discutir responsabilidades no trágico acidente.

O vice-presidente da Camâra de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, anunciou esta segunda-feira que serão apresentadas medidas no seguimento do trágico acidente do Elevador da Glória que vitimou 16 mortos e ultrapassou os 20 feridos.



Cabo do Elevador da Glória cede no ponto de fixação

Antes da reunião na Camâra de Lisboa com o objetivo de discutir os contornor do acidente, Anacoreta Correia assumiu que "se houvesse responsabilidade política teria de ser pedida no primeiro caso" ao próprio.

Aos jornalistas, Filipe Anacoreta Correia pediu uma avaliação futura ao caso e constatou que "não se pode fugir das responsabilidades".

A reunião contará também com a presença do presidente da autarquia, Carlso Moedas.