Gabinete de investigação prevê publicar relatório preliminar em 45 dias

O gabinete que está a investigar o acidente prevê publicar na sexta-feira uma nota informativa "dando conta das constatações iniciais confirmadas".

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) prevê publicar dentro de 45 dias um relatório preliminar sobre o acidente de quarta-feira com o elevador da Glória.



"O GPIAAF publicará um relatório preliminar previsivelmente no prazo de 45 dias, dando conta dos trabalhos de investigação realizados e das conclusões que, nessa data, estejam disponíveis", adiantou o diretor do gabinete, numa conferência de imprensa conjunta com os responsáveis da Polícia Judiciária, da direção executiva do SNS e do Instituto de Medicina Legal.

Nelson Oliveira reafirmou ainda que o gabinete que está a investigar o acidente, que provocou 16 mortos e 23 feridos, prevê publicar na sexta-feira ao final tarde uma nota informativa "dando conta das constatações iniciais confirmadas".

"Neste momento, não vamos partilhar qualquer facto. Esses factos serão dados nesta nota informativa, uma vez que as informações e os factos apurados necessitam de contexto e também do âmbito que iremos dar à investigação, com base naquilo que já identificamos até ao momento", adiantou o responsável do GPIAAF aos jornalistas.

O Governo decretou um dia de luto nacional, cumprido hoje.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

