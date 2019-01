O estilo modernaço de Assunção Cristas nas redes sociais

Um utilizador do Twitter montou um cartaz com a foto de Assunção Cristas e a mensagem "I wish you a Merry Cristas", um trocadilho com Merry Christmas (Feliz Natal). Grande fã de Cristas, ainda sublinhou com o tweet: "Porque o Natal é a época em que celebramos o nascimento de Cristas... perdão, de Cristo! (de Cristas é o 15 de Agosto dia de Nossa Senhora da Assunção)." E Cristas? Aplaudiu: no Twitter, saíram três emojis (mão sobre a boca, presume-se que a rir, e dois polegares no ar a fazer ok). E a própria se encarregou de partilhar no seu Facebook. Duas conclusões possíveis: Assunção Cristas tem sentido de humor, e é preciso ter um curso em emojis para iniciados para a seguir.É demais? Exagera? Não é sério? Ela parece achar que não, porque noutro tweet, há um utilizador que garante que está fora de tom e ela responde-lhe à letra. O humorista Diogo Faro escreveu: "A Assunção Cristas a falar de qualquer assunto causa-me sempre aquela vergonha alheia da mãe de um amigo nosso que quer ser cool e jovem e em 2018 ainda diz ‘então, putos, tudo baril?’" E Assunção, ficou-se? Não, respondeu com um meme com a imagem do ator Robin Williams com boné virado para trás a disparar um provocatório "Wazzup?" (abreviatura coloquial de What’s up?, ou "o que é que se passa?").

A SÁBADO conta-lhe como são geridas as páginas nas redes sociais da líder do CDS - as mais pessoais e divertidas do espectro político.

