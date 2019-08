É difícil saber o que determinou a morte do bebé cuja mãe foi transportada de Faro para Lisboa por falta de incubadoras. Contudo, e mesmo sem conhecerem os pormenores, dois obstetras admitem à SÁBADO que não terá sido, à partida, a viagem – nem os cerca de 278 quilómetros (a distância entre Faro e Lisboa) – a determinar este desfecho.



"Se decidiram transferir a mãe, então o bebé não estaria em morte iminente", diz Nuno Clode, responsável pelo Internamento de Obstetrícia e Puerpério do Hospital de Santa Maria. Caso contrário, "teriam de ter feito o parto ali", acrescenta.











Mesmo sem nenhuma incubadora disponível – as 10 incubadoras do Hospital de Faro estavam, alegadamente, ocupadas e por essa razão terá sido decidida a transferência –, existem outras alternativas. "Se fosse preciso interromper a gravidez naquele momento, teriam chamado o INEM e o bebé seria transportado na incubadora deles. Pelo menos é assim que mandam as regras", diz à SÁBADO Ana Teresa Martins, obstetra graduada da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.



A grávida de 23 anos, e 32 semanas de gestação, apresentava sintomas de uma pré-eclâmpsia – uma complicação da gravidez, que é das situações mais graves que existem, e que pode ter várias manifestações. "A mais frequente é um pico de tensão, outros sinais de alerta são cefaleias, edemas, dor abdominal e ver luzinhas", descreve a obstetra Ana Teresa Martins.





Segundo os profissionais, pode acontecer em qualquer momento da gravidez mas, quanto mais cedo, pior o prognóstico. "Às 32 semanas é muito precoce", considera Nuno Clode. Este problema pode ter a ver com a mãe, com o bebé ou podem existir riscos para os dois, explica o profissional. O procedimento é internar a grávida e vigiar e só se interrompe a gravidez se um, ou os dois, estiverem em risco de vida.



O risco para a grávida é o de provocar uma insuficiência cardíaca ou problemas neurológicos. "Já quando tem a ver com o bebé é porque a placenta deixou de funcionar em condições, os nutrientes e o oxigénio não chegam em quantidade suficiente ao feto e há restrição de crescimento", explica o obstetra. Se o bebé estiver em sofrimento, o parto tem de ser feito imediatamente.





A mulher, que foi transferida para o Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, terá chegado às 22h da sexta-feira, 2 de Agosto. Contudo, segundo o Correio da Manhã, o parto só terá sido realizado na manhã do dia seguinte, por cesariana. O bebé terá morrido minutos depois de nascer, em condições de asfixia grave.