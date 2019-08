O que aconteceu ao bebé, da jovem de 23 anos que foi transferida de Faro para Lisboa, não teria acontecido em "condições normais", alerta Alexandre Valentim Lourenço, presidente da secção regional do sul da Ordem dos Médicos. "O desfecho com 32 semanas não costuma ser mau", diz à SÁBADO. "Este bebé morreu, mas podia ter nascido bem e estar umas semanas numa unidade de cuidados críticos", considera.



Mudar de Portimão para Faro e depois para Lisboa não ajudou, diz o obstetra. O ideal nestes casos seria ter cuidados continuados e não andar a mudar de um lado para o outro. "Se ela tivesse ficado no Algarve, com a possibilidade de o bebé nascer lá, não teria havido um hiato de cuidados", diz.



Além disso, os bebés prematuros precisam de fazer a chamada maturação pulmonar – injecções que servem para acelerar o desenvolvimento dos pulmões dos fetos. "O que permite ao bebé respirar cá fora sem o pulmão colapsar. Dá-lhes mais chances de sobreviver", explica. Neste caso, a cesariana terá sido adiada para o dia seguinte – a mulher chegou ao Hospital Fernando Fonseca na sexta-feira, 2 de Agosto, ao fim do dia, e o bebé só nasceu na manhã de 3 –, porque estaria a esperar-se que a injecção fizesse efeito, acredita o obstetra.



O problema principal, alerta, é a falta de recursos. "Não é possível fazer omeletes sem ovos", diz. Todas as principais maternidades do país estão a trabalhar com menos recursos do que o desejável. No Hospital Fernando Fonseca, por exemplo, só há três obstetras; deviam ser cinco.



É que um caso como este precisa de uma equipa de quatro a cinco pessoas, porque exige atenção antes, durante e depois do parto: um ou dois obstetras seniores, um neonatologista e mais um enfermeiro. Serão precisas cerca de 7h para estabilizar um bebé prematuro. "O neonatologista precisa de ventilar o recém-nascido, entubar veias e artérias minúsculas, compensar os desequilíbrios com soros, etc.", descreve.



Não há um rácio de incubadoras por recém-nascido, aquilo que existe é um conjunto de salas disponíveis de acordo com o tipo de partos. Sabe-se que 3 a 4% dos partos são prematuros. O que tem acontecido é que nos últimos anos têm havido mais partos de grandes prematuros, bebés de 500 ou 600 gramas, que dantes morriam no útero – porque não tinham viabilidade.



E estes bebés precisam de ficar nas incubadoras durante algum tempo. Estima-se que um bebé com 24 semanas fique dois a três meses; um de 32 ficará entre 15 dias a três semanas. "Quanto mais pequeno e prematuro, maior o tempo que fica", explica o obstetra. Cada dois destes grandes prematuros têm de ter um enfermeiro em permanência. Além disso, estes bebés precisam da atenção de profissionais diferenciados e muitos pediatras gerais não são neonatologistas. "Sendo muito prematuros precisam de muitos recursos."











Qual é o problema no Algarve?

O Algarve tem cerca de quatro mil partos por ano; 3% têm problemas de prematuridade, ou seja, cerca de 120. "Se tivermos 120 partos nestas condições, os grandes prematuros precisam de muito tempo nestas unidades", explica o obstetra.



O que está a acontecer neste momento é que o Hospital de Faro recebe os prematuros do Hospital de Portimão – porque eles não têm pediatras suficientes. Logo, a unidade de Faro passou a ser pequena. "Se há mil e tal partos em Portimão, 30 destes prematuros, então vão todos para Faro desde há alguns meses", diz.



A Unidade de Neonatologia de Faro tem 12 camas mas, neste momento, com os recursos que existem, só tem capacidade para oito. "Só há seis pediatras com formação em neonatologia a trabalhar. Isso significa que eles têm de fazer 24 horas dia sim, dia não. É incomportável", alerta. A situação deve-se a uma série de coincidências infelizes: a subchefe teve uma doença grave e há quatro médicas em licença de parto ou final de gravidez.



Apesar de nos últimos 15 a 20 anos, os cuidados neonatais terem melhorado muito, recentemente, a mortalidade infantil aumentou. Isso deve-se, sobretudo, a estes bebés: que nascem muito pequenos, têm muitas complicações e sobrevivem até 28 dias. "Cada vez temos mais grandes prematuros, e maior número e mais prematuros. Tiramos um bebé de 24 semanas e temos capacidade de o tratar", diz Alexandre Valentim Lourenço.