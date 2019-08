O bebé que morreu no hospital Amadora-Sintra, depois da mãe ter sido transferida do Hospital de Faro por falta de incubadoras, tinha diagnóstico de gravidez de risco. Ao Público, fonte do hospital de Lisboa indicou que a jovem de 23 anos, natural de Albufeira, já tinha estado internada em Faro no mês anterior e estava a ser acompanhada por uma unidade de saúde familiar na cidade de onde era residente.

A razão do internamento em julho foi a deteção de diabetes durante uma consulta regular, recebendo alta oito dias depois e com a Administração Regional de Saúde do Algarve a declarar que "nada de especial foi detetado".

A mesma fonte refere ao jornal que a morte do bebé ocorreu três horas depois de o parto ter sido realizado por cesariana, no Amadora-Sintra. "A mãe chegou às 22h do dia 2 de agosto, transferida do Hospital de Faro, tendo a cesariana sido realizada às 9h do dia 3. A morte do bebé foi declarada três horas depois", referiu.

Quando o bebé deu entrada no Amadora-Sintra, com 32 semanas de gestação, tinha sofrido "asfixia devido ao descolamento da placenta e encontrava-se privado de oxigénio. A agravar ao seu quadro clínico, o desenvolvimento dos pulmões não correspondia ao que se esperava para o seu tempo de gestação.

A razão da transferência do Algarve para Lisboa deu-se pela falta de incubadoras em Faro, algo que a presidente do conselho de administração do Hospital de Faro, Ana Paula Gonçalves, considerou ser um caso "pontual".

Face ao episódio, o Ministério Público e os hospitais de Faro e Amadora-Sintra abriram inquérito para averiguar as causas da morte do bebé, com ambas as unidades hospitalares a indicarem que foram aplicados "todos os procedimentos adequados. No entanto, a Entidade Reguladora da Saúde, o organismo que supervisiona as entidades de saúde, referiu ao Público que está ainda a "analisar a situação".