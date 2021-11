São precisos mais 34.500 professores até 2030

Estudo encomendado pelo Ministério da Educação revela que apesar do número de alunos diminuir, as reformas de docentes levam a que seja preciso aumentar as contratações.

Vai ser preciso contratar mais 34.508 professores para as escolas públicas até 2030. A estimativa foi esta quarta-feira revelada e faz parte do estudo encomendado pelo Ministério da Educação à Nova School of Bussiness and Economics - "Estudo de diagnóstico de necessidades docentes de 2021 a 2030". Este cálculo tem por base todos os professores que estão nas escolas - sejam contratados ou do quadro -, mas se contabilizarmos apenas os professores do quadro, o total de novas contratações até 2030/31 passa para os 47.976 docentes.