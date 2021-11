Relógio em Coimbra alerta para alterações climáticas

A Associação Académica de Coimbra (AAC) é a primeira instituição portuguesa a acolher, a partir desta quarta-feira, 17, um relógio destinado a alertar para o aquecimento global da Terra (climate clock).



O dispositivo, implantado com a colaboração de duas empresas criadas no âmbito da Universidade de Coimbra, Molecular e jeKnowledge, assinala que dentro de pouco mais de sete anos, se não forem travadas as emissões de dióxido de carbono, a temperatura no planeta irá exceder em 1,5 graus centígrados a que se registava por ocasião do começo da Revolução Industrial (século XVIII).



Para o doutorando em Química Bernardo Nogueira, importa ter presente que em dois séculos a temperatura aumentou 1,1ºC, havendo o risco de em menos de oito anos subir 0,4ºC.