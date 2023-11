Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A equipa de Pedro Nuno Santos começa a ganhar forma. A máquina está a começar a ser montada e Pedro Nuno só espera pela Comissão Nacional do PS, este sábado, para dar o tiro de partida de uma volta ao País. Mas os rostos que agora estão com o ex-ministro das Infraestruturas não estão só a pensar no próximo mês de campanha eleitoral interna. O objetivo é que esta fase sirva de tubo de ensaio para as legislativas.