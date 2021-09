Sampaio: Primeiro Lisboa. Depois Belém

Com um bom resultado nas eleições europeias de junho 1989, o Partido Socialista volta a sonhar com a oportunidade de conquistar a Câmara de Lisboa da coligação CDS/PSD. Nuno Abecassis é o presidente da Câmara e os resultados europeus mostram que o PS e a CDU conseguiram recuperar alguma da desvantagem desta coligação. Mas quem pode avançar?

O nome mais sonante no PS é o de João Soares, mas uma coligação entre o herdeiro de Mário Soares e a CDU afasta esta hipótese. Eduardo Ferro Rodrigues, encarregue de delinear uma estratégia, propõe que o PS concorra mesmo ao lado dos comunistas, mas precisa de um candidato que a CDU possa apoiar.

Pensam em Gonçalo Ribeiro Telles, o arquiteto do PPM que sempre se envolveu na vida da cidade em que nasceu e viveu. Mas o arquiteto não reúne consenso entre os socialistas que ainda não têm certeza sobre a possível coligação com os comunistas. Do outro lado da barricada, Marcelo Rebelo de Sousa começa a ganhar espaço como putativo candidato e faz suar os socialistas.