Salgado tem doença de Alzheimer, confirma o Instituto de Medicina Legal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os peritos confirmaram o diagnóstico que já tinha sido declarado pela defesa do ex-presidente do BES. Declarações em tribunal podem estar "comprometidas".

Um relatório do Instituto de Medicina Legal confirma a doença de Alzheimer a Ricardo Salgado. O ex-líder do Banco Espírito Santo (BES) está no segundo grau mais grave da doença, com "dependência de terceiros para algumas atividades básicas", afirma o relatório assinado por Fernando Vieira, Camila Nóbrega e Henrique Barreto, avança o jornal Eco.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A defesa do ex-banqueiro afirmou que Salgado não podia testemunhar nos processos da Operação Marquês, caso BES e o processo EDP por sofrer de Alzheimer. A perícia confirma assim que estão comprometidas todas as declarações que Salgado fizer em tribunal."Dito de outro modo, ainda que seja possível ser ouvido sobre os designados temas da prova, do ponto de vista estritamente científico não se pode garantir que pormenores de natureza espacial, temporal e de conteúdo sejam relatados de forma rigorosa, já que poderá efetivamente recordar, ou não recordar", pode ainda ler-se no documento.A defesa do ex-banqueiro já tinha exigido uma perícia neurológica a Ricardo Salgado, mas só o tribunal cível de Cascais é que tinha autorizado em março a sua realização.