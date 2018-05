Carta rogatória enviada pelas autoridades judiciais da Suíça revela património de Maria João Bastos Salgado, mulher do ex-líder do BES.

Uma carta rogatória enviada pelas autoridades judiciais da Suíça ao Ministério Público, no âmbito da Operação Marquês, revela que Maria João Bastos Salgado, mulher de Ricardo Salgado, tem um património entre 100 e 200 milhões de euros.



Segundo o Correio da Manhã este sábado, o montante está identificado com as iniciais "M.B" e pertencem a uma ficha de cliente do banco Lombard Odier, sediado em Genebra. O documento é datado de 23 de Agosto de 2016. De acordo com esta "Connaissance Client", a mulher do ex-líder do BES tem um "património entre 100 e 200 milhões de euros", sem fazer qualquer referência à distribuição por tipo de activos.



Este documento diz respeito à offshore Begolino, sediada no Panamá.



