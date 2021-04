Saiba tudo o que muda esta segunda-feira, na nova fase de desconfinamento

Esta segunda-feira Portugal entra na segunda fase do desconfinamento depois de dois meses em que as medidas foram apertadas para controlar a pandemia de covid-19. Com esta nova etapa do processo de desconfinamento vários estabelecimentos voltam a abrir e são permitidas mais atividades.







Início das aulas nas creches. Creche Pandemia COVID-19: coronavírus, SARS-CoV-2 Pedro Simões

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Uma das medidas com mais impacto é a abertura das escolas do 2.º e 3.º ciclos (e ATL para todas as idades), que regressam às aulas presenciais depois da interrupção da Páscoa e esperam conseguir fazer todo o terceiro período de forma presecial. Para impedir que voltem a confinar, o Governo decidiu vacinar todos os docentes.A par das escolas e ATL, abrem também todos os equipamentos sociais na área da deficiência, centros de dia, mseus, palácios, monumentos, galerias de arte e similares.As lojas com menos de 200 metros quadrados e que têm porta para a rua podem também reabrir. Já os mercados e feiras não alimentares ficam sujeitos à decisão municipal para poderem abrir.Também as esplanadas voltam a abrir, mas com um limite máximo de quatro pessoas do mesmo grupo por mesa.O Governo permitiu ainda a reabertura de modalidades desportivas de baixo risco, atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ainda permitiu a reabertura dos ginásios, impedindo, no entanto, as aulas de grupo.As fronteiras de Portugal com Espanha vão continuar encerradas até 15 de abril.A 19 de abril o ensino presencial para os alunos do secundário e universitário já é permitidoPodem reabrir nesta data, todas as lojas e centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetaculo; as lojas de cidadão voltam a ter atendimento presencial por marcação; os restaurantes, cafés e pastelarias podem reabrir mas com lotação máxima de quatro pessoas ou seis em esplanadas e com horário até às 22h00 ou às 13h00 ao fim de semana.A atividade física volta a ser permitida ao ar livre em grupos de até seis pessoas, assim como as modalidades desportivas de médio risco.Os eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos com a restrição de 25% de lotação dos espaços também são permitidos.A 3 de maio os restaurantes, cafés e pastelarias passam a funcionar sem limite de horário, mas com lotação limitada a um máximo de seis pessoas ou a 10 em esplanada.Passa a ser permitido a prática de todas as modalidades desportivas; a atividade desportiva ao ar livre e os ginásios sem restrições, grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 50% da lotação.