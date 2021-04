Dados de 500 milhões de utilizadores do Facebook divulgados

As mais lidas

Dados de milhões de utilizadores do Facebook foram divulgados na Internet. No total, foram publicadas informações sobre 533 milhões de pessoas incluindo nomes, IDs, localizações, data de nascimento, endereços de email e números de telefone. Entre os dados revelados estão as informações de cerca de duas milhões de contas portuguesas.







A base de dados agora lançada contém informações de utilizadores em mais de 106 países. Incluindo 32 milhões dos Estados Unidos, 11 milhões de Inglaterra e 6 milhões na India, revela o Business Insider que testou alguns dos dados expostos na Internet e revelou serem verdadeiros.Esta divulgação de dados é preocupante já que pode levar ao aumento de esquemas que tentem retirar dinheiro a utilizadores do Facebook que viram os seus dados serem divulgados na Internet.Esta não é a primeira vez que um grande número de números de telefone de utilizadores do Facebook foram expostos em sites. Uma vulnerabilidade que foi descoberta em 2019 permitiu que milhões de números de telefone de pessoas fossem roubados dos servidores do Facebook, violando os termos de serviço. O Facebook revelou que a vulnerabilidade foi corrigida em agosto de 2019.