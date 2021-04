ASAE apreende 60 carcaças de leitão sem condições para serem consumidas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASE) apreendeu em Vagos, no distrito de Aveiro, 60 carcaças de leitão sem "condições mínimas para serem consumidas", na sequência de investigações sobre abates ilegais, anunciou hoje aquela autoridade.







ASAE

Em comunicado, a ASAE referiu que a sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal realizou operações nos municípios de Cantanhede e de Vagos no âmbito de duas investigações pelo crime de abate clandestino, visando duas residências, por "constituírem locais suspeitos de servirem para abates e assadura ilegais"."Foi constituído um arguido, sujeito a Termo de Identidade e residência", segundo a ASAE.Os leitões foram "abatidos e confecionados em local sem qualquer licenciamento, condições de higiene ou controlo veterinário" e sem "as condições mínimas para serem consumidas".O valor das carcaças apreendidas rondava os cinco mil euros, segundo a mesma fonte.As vendas não eram efetuadas no local e não eram sujeitas a qualquer tipo de faturação.Também neste fim de semana, a mesma unidade da ASAE fiscalizou cinco operadores de comércio de carnes em Góis, no distrito de Coimbra, tendo sido instaurado um processo-crime por abate clandestino.Na operação, a ASAE apreendeu cerca de 25 quilogramas de carne, num valor aproximado de 114 euros, que "foi destruída e encaminhada para subprodutos", depois da perícia efetuada pelo veterinário municipal.