Rússia vs. Ucrânia. Portugal terá tropas na Roménia, revela Marques Mendes

Portugal vai colocar tropas portuguesas na Roménia para reforçar o dispositivo da NATO, enquanto as tensões entre a Rússia e a Ucrânia se acumulam. Luís Marques Mendes explicou durante o seu comentário televisivo na SIC que a NATO não vai intervir militarmente no conflito entre os dois países porque ambos não integram a Aliança Atlântica, mas que colocará tropas em países-membro junto à fronteira.







"É o caso da Roménia, onde estarão tropas portuguesas", afirmou. "A decisão foi tomada há algumas semanas, em plena campanha eleitoral, com consenso entre o Governo, Presidente da República e líderes da oposição."Para Marques Mendes, revela "uma grande maturidade democrática, uma vez que o tema foi tratado em plena campanha eleitoral, em sigilo e com o consenso entre quem está no poder e quem é alternativa ao poder".Segundo o comentador, o Ocidente irá responder "com sanções pesadas", para "asfixiar a economia russa"."Finalmente, mesmo sem conflito militar, a Rússia já está a alcançar alguns dos seus objectivos: primeiro, já dificilmente a Ucrânia entra na NATO; segundo, já destruiu economicamente a Ucrânia; terceiro, já contribuiu para atrasar a recuperação na UE; quarto, pode introduzir nos EUA uma tensão desfavorável a Biden, no ano em que o Presidente tem eleições intercalares difíceis, com o risco do regresso do trumpismo", afirmou Marques Mendes.