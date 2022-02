Salvador Malheiro: das vitórias a Rio ao lançamento de Montenegro

Dia 1 de outubro de 2017, o PSD tem o pior resultado de sempre nas autárquicas. Há semanas que o líder da distrital de Aveiro, Salvador Malheiro, o líder da distrital de Leiria, Rui Rocha, e Rui Rio reúnem no Aqua Hotel de Ovar para planear a sucessão de Pedro Passos Coelho. E é Malheiro que dá o tiro de partida para a candidatura de Rio com uma declaração feita à Lusa, um dia depois, a pedir “um grande abanão” na liderança do PSD, defendendo que “Passos Coelho não tem condições para continuar a liderar o partido". Nesse momento, tornou-se o kingmaker de Rio.



“Percebia-se que a estratégia de que vinha aí o diabo estava gasta. Não tínhamos dúvidas de que a melhor solução passava por Rio”, admite à SÁBADO Rui Rocha, que, juntamente com Malheiro, foi decisivo para fazer avançar o ex-presidente da Câmara do Porto. A aproximação a Rui Rio fez-se através de Vladimiro Feliz, o ex-vereador de Rio, que tinha sido caloiro de Malheiro na FEUP. “Fizemos tudo para o convencer”, conta Rocha. Os argumentos eram de peso.



Os votos somados das distritais de Aveiro e Leiria davam a Rui Rio o impulso inicial para avançar. A experiência de Salvador Malheiro a angariar apoios e fazer contactos fizeram o resto. Não foi por acaso que Malheiro foi escolhido para ser o diretor de campanha de Rio. O seu currículo político mostrava como é eficaz a arregimentar tropas. “Sou simpático por natureza. Faço bem pontes. Não tenho problemas de falar com pessoas de quem não gosto. Isso vem do meu pai. O meu pai era comercial”, admite à SÁBADO, explicando que se habituou a fazer um trabalho político “muito terra a terra, muito junto das pessoas”.