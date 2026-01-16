Sábado – Pense por si

Portugal

Rui Rocha nega ter recebido qualquer queixa contra Cotrim de Figueiredo durante mandato na IL

Now 07:12
Esclarecimento acontece após uma ex-assessora do partido ter garantido que apresentou queixa contra alegado assédio sexual que sofreu dp candidato presidencial, em 2023.

O ex-presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, garantiu esta quinta-feira que nunca recebeu qualquer queixa contra o candidato Presidencial João Cotrim de Figueiredo, durante o seu mandato no partido.

O antigo líder da IL indicou que as acusações ocorrem no período em que liderou o partido e, por isso, sentiu a necessidade de fazer uma declaração pública sobre o caso.

"As acusações que têm sido discutidas nos últimos dias são aparentemente imputadas ao período em que fui Presidente da Iniciativa Liberal. É minha obrigação cívica esclarecer publicamente que nunca recebi qualquer queixa sobre João Cotrim de Figueiredo, seja de que natureza for, referente a esse momento temporal ou a qualquer outro", disse Rui Rocha, em comunicado.

Tópicos Queixa Acusações Candidato Presidencial candidato Rui Rocha João Cotrim de Figueiredo Iniciativa Liberal
Investigação
