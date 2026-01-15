Inês Bichão diz que "veracidade dos factos" sobre Cotrim Figueiredo será apurada nos tribunais

Ex-assessora do grupo parlamentar da IL explica que publicação sobre alegado assédio sexual visando o candidato às presidenciais foi difundida sem o seu consentimento.
A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse esta quinta-feira que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que "a veracidade dos factos" envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.
João Cotrim de Figueiredo DR
Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, 12 de janeiro, "foi ilicitamente difundido" e sem o seu consentimento, "conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público", na rede social Instagram.
"Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023", sublinha a advogada e consultora jurídica. À SÁBADO fonte da Iniciativa Liberal negou a existência de qualquer queixa.
A publicação de Inês Bichão caiu na campanha presidencial como uma 'bomba', motivando reações de todos os quadrantes. Cotrim de Figueiredo negou veementemente a acusação. "Como é que uma pessoa se defende de uma acusação que não tem qualquer base e também não tem contraditório possível?", questionou o candidato, numa recente entrevista ao NOW.
Antes tinha falado em "campanha suja", pedindo aos portugueses que confiassem em si. "Sou a mesma pessoa que sempre fui na vida pública e não tenho nada a esconder."
A advogada, de 30 anos, foi nomeada assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a 18 de abril de 2022, tendo abandonado o cargo no final de 2023.
Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, permanece intencionalmente em silêncio e não saiu em defesa do candidato presidencial que apoia. Não fez declarações públicas, nem assinou a carta de 30 mulheres em defesa de Cotrim, que garantem nunca terem “vivenciado ou presenciado comportamentos inadequados" por parte do candidato presidencial.
