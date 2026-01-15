Sábado – Pense por si

IL diz que "é completamente falso" ter existido queixa de assédio contra Cotrim de Figueiredo

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 11:25
A Iniciativa Liberal reagiu ao comunicado de Inês Bichão, ex-assessora do grupo parlamentar da IL que afirmou ter reportado João Cotrim Figueiredo por alegado assédio sexual em "em sede interna no decurso de 2023", à data Mariana Leitão chefe de gabinete.

A Iniciativa Liberal reagiu ao comunicado de Inês Bichão, ex-assessora do grupo parlamentar da IL que afirmou ter reportado João Cotrim Figueiredo por alegado assédio sexual em "em sede interna no decurso de 2023", à data Mariana Leitão chefe de gabinete.

"É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo. A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova", afirmou fonte oficial da IL à SÁBADO, presidida por Mariana Leitão, em comunicado.

Inês Bichão afirmou em comunicado enviado hoje à agência Lusa, que, na segunda-feira, 12 de janeiro, "foi ilicitamente difundido" e sem o seu consentimento, "conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público", na rede social Instagram. "Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção."

IL diz que "é completamente falso" ter existido queixa de assédio contra Cotrim de Figueiredo