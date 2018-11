Mais de uma centena de académicos e antigas figuras políticas de Portugal assinaram o "Manifesto por uma Floresta não Discriminada: Duas páginas de factos sobre a floresta que vale a pena ler", um documento sobre as causas dos incêndios em Portugal e a ideia de que, na perspectiva dos signatários, o eucalipto tornou-se um "bode expiatório" nesta questão nacional.

Alegando que se tem vindo a assistir "à multiplicação em diferentes meios de comunicação social de alusões pouco rigorosas, ou mesmo manifestamente incorrectas, sobre a gestão da Floresta e as causas dos incêndios em Portugal", que é agravada pela imputação da responsabilidade fundamental dos fogos em solo nacional ao eucalipto, os autores acusam várias entidades de "demagogia" e explicam em três pontos as verdadeiras causas dos incêndios e a importância real desta árvore mirtácea.

"As verdadeiras causas dos incêndios estão essencialmente na excessiva carga de biomassa no terreno, em resultado do reduzidíssimo nível de gestão da floresta e do excesso de matos e de incultos no território português", lê-se no manifesto. A estas razões acrescentam-se o interior demograficamente desertificado do país, que provoca uma "redução significativa das actividades agrícolas e da pastorícia, que conviviam em perfeita simbiose com a floresta, contribuindo para a prevenção dos incêndios", o ordenamento do território deficiente, a estrutura fragmentada e mal distribuída da propriedade, condições meteorológicas, fenómenos atmosféricos extremos, desinvestimento do Estado na gestão dos espaços florestais públicos e as próprias características do clima.

De forma a comprovar esta perspectiva, os autores lembram que, segundo os dados do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas referentes de 2003 a 2017, a área ardida em Portugal foi maioritariamente matos e incultos (44%), seguida de pinheiros-bravos (18%) e eucaliptos (17%) e outras ocupações (21%).

A ideia dos signatários é igualmente defendida pelo relatório de 2017 da Comissão Técnica Independente (CTI), criada no âmbito da Assembleia da República, que analisou os incêndios de Pedrógão Grande e de Góis, citado pelos 110 signatários: "Normalmente associam-se os grandes incêndios florestais a determinadas espécies florestais, contudo são os combustíveis mais superficiais (herbáceas e matos) o maior factor de propagação do fogo nos nossos ecossistemas. O que efectivamente mais determina a propagação do fogo e a sua expansão são as áreas sem qualquer gestão, com elevadas cargas de combustíveis superficiais". É acrescentado ainda que houve incêndios em Portugal - Serra de Sintra, no Pinhal de Leiria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na serra da Gardunha – onde o eucalipto não tem relevância no território.

É referido ainda estudos de entidades internacionais e imparciais que rejeitam a perspectiva de associar incêndios a uma espécie florestal concreta e lembram que não há sustentação científica que apoie esta tese. O relatório da ONG World Wide Fund for Nature (WWF), também acusa como causas dos fogos o "abandono de partes do território (ou da floresta), os comportamentos de risco (queimadas efectuadas sem prudência nem conhecimentos, por exemplo), as alterações climáticas e a inexistente ou deficiente gestão florestal".



Eucalipto não é uma espécie invasora

O grupo de autores, que conta com professores catedráticos e universitários de diversas instituições de ensino superior portuguesas e com antigas figuras políticas do país, como António Manuel Soares Serrano Antigo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e professor catedrático na Universidade de Évora, o economista Bagão Félix ou o eng. Luís Mira Amaral, professor da Universidade Nova de Lisboa e antigo Ministro da Indústria, frisa que, segundo as regras aprovadas em 2017 pela União Europeia e na Convenção de Berna, o eucalipto não é considerado uma espécie invasora, contrariamente às acácias, por exemplo.

"'Diabolizando-se' a única espécie florestal com retorno para o produtor num prazo de 10-15 anos, contribui-se para a redução do rendimento das várias centenas de milhar de pequenos proprietários, produtores florestais e empresas prestadoras de serviços", lê-se no manifesto, que pode provocar o abandono da floresta e o aumento da área de mato descontrolado e não cuidado, e ainda contribuir para a já existente desertificação do interior do país.