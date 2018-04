Rio incluirá nesta ronda de visitas o Hospital de S. João, onde esta semana foram noticiadas queixas sobre a falta de condições de atendimento.

O presidente do PSD, Rui Rio, vai dedicar a próxima semana ao sector da saúde, visitando instituições e reunindo com representantes desta área em Coimbra, Lisboa e Porto.



Tal como tinha anunciado na quarta-feira, Rio incluirá nesta ronda de visitas o Hospital de S. João, onde esta semana foram noticiadas queixas de pais de crianças com doenças oncológicas sobre a falta de condições de atendimento dos seus filhos em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho', para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas neste centro hospitalar do Porto.



O programa dedicado à saúde de Rio começa na segunda-feira, com uma visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e à Maternidade Bissaya Barreto, na mesma cidade.



Ao final do dia, o presidente do PSD recebe a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, na sede nacional do partido, em Lisboa.



Na terça-feira, também na São Caetano, Rui Rio receberá a Associação Nacional dos Cuidados Continuados e, no dia seguinte, reúne-se com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e com a Ordem dos Enfermeiros, ambas em Lisboa.



O SIM, juntamente com a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), anunciou uma greve para os dias 08, 09 e 10 de maio. Os dois sindicatos pretendem uma redução do "trabalho suplementar anual das actuais 200 horas para as 150 horas, em conformidade com a restante função pública, o limite de 12 horas de trabalho semanal em serviço de urgência e o reajustamento das listas de utentes dos médicos de família, de 1.900 para 1.550 utentes".



A semana de Rui Rio dedicada a iniciativas ligadas à saúde termina na sexta-feira com visitas à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e ao Hospital Universitário de S. João, estando prevista para a tarde uma conferência final de balanço da semana na sede do PSD no Porto.



Na quarta-feira, o líder dos sociais-democratas defendeu que o Governo tem "obrigação" de reduzir o défice, mas sem pôr em causa os serviços, nomeadamente os da saúde.



À margem do congresso da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, Rio revelou que iria dedicar a próxima semana à saúde.



"Efectivamente não tem sido compaginável uma política de saúde com uma política orçamental e o Governo é que tem obrigação de reduzir o défice, mas ao mesmo tempo fazer a gestão da despesa pública de tal forma bem feita que os serviços não sofram as consequências que estão a sofrer", disse Rui Rio, num comentário à situação da unidade pediátrica de oncologia do Hospital de São João.



No mesmo dia, o ministro das Finanças, Mário Centeno, saúde, escusou-se a revelar no parlamento quando será concretizado o investimento da ala pediátrica do Hospital de São João, garantindo apenas que "vai avançar".