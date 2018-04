O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que o acordo sobre os próximos fundos comunitários (Portugal 2030) "não é fechado entre o Governo e o PSD", garantindo que "há interesse em falar com todos".A preparação do quadro comunitário para 2021-2027 (Portugal 2030) "não é um acordo fechado entre o Governo e o PSD", afirmou Augusto Santos Silva, acrescentando: "O Governo tem procurado trabalhar neste domínio com todos os grupos parlamentares"."Temos interesse em que a nossa posição negocial e europeia seja fortalecida com o maior consenso possível em Portugal. O trabalho está em curso, tem tido resultados muito positivos", disse o chefe da diplomacia portuguesa, em declarações à Lusa.Na edição de hoje do jornal Público lê-se "Primeiro acordo entre PSD e Governo à vista", referindo-se ao entendimento sobre o próximo quadro e fundos comunitários, que poderá ser concretizado na próxima semana.À Lusa, Santos Silva não confirmou que esteja prevista a assinatura de um acordo entre o executivo e o PSD, remetendo essa questão para o primeiro-ministro, António Costa."Como é que no fim isto é formalizado, se é formalizado, São Bento responderá como entender", comentou.O ministro salientou que não é possível antecipar quem estará no Governo no período em que o próximo quadro financeiro plurianual estiver em vigor, pelo que considerou "natural" que se procure "definir prioridades que não sejam as prioridades do Governo do momento"."Quanto mais força nós tivermos dentro da nossa casa, mais força teremos na negociação com os nossos parceiros europeus. (...) Não significa que haja muros que estejam fechando uma casa na qual caibam apenas PS e PSD. Nessa casa podem caber todos assim o queiram", sublinhou.O PSD, apontou, "teve aqui uma iniciativa que era muito importante valorizar, a disponibilidade mostrada pelo presidente do PSD, Rui Rio, para acordos com o Governo/PS para áreas estruturantes - fundos europeus e descentralização"."O Governo tem interesse em falar com todos", afirmou.Questionado sobre as conversações com os partidos que apoiam o Governo no parlamento, PCP e Bloco de Esquerda, Santos Silva respondeu que "eles também têm a informação necessária", recordando que os temas europeus e da política externa "estão fora do acordo parlamentar"."Quem conduz esta negociação é o ministro do Planeamento [Pedro Marques], eu sou o beneficiário directo de ela ser bem-sucedida, a minha responsabilidade é na frente europeia", referiu.Segundo o jornal Público, falta apenas um "acerto de palavras", pelo que está praticamente fechado o acordo que "contém o consenso entre o Governo e o principal partido da posição sobre os princípios da posição portuguesa numa negociação que vai ser determinar as alterações aos critérios orçamentais comunitários que irão definir os fundos a receber pelo país na próxima década, o Portugal 2030".