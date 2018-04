A celebração do segundo contrato de gestação de substituição em Portugal foi esta sexta-feira autorizada pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), encontrando-se pendentes sete processos.Em comunicado, o CNPMA anunciou que na reunião plenária realizada hoje foi admitido liminarmente um pedido de autorização prévia de celebração do contrato de gestação de substituição."A decisão de admissão liminar do pedido é uma decisão interlocutória, não configurando qualquer autorização de celebração do contrato de gestação de substituição", explica o regulador desta área.De acordo com o CNPMA, até ao momento "foi autorizada a celebração de dois contratos de gestação de substituição e encontram-se pendentes sete processos de autorização".Destes sete processos, foi solicitada documentação adicional para quatro, para um "será solicitado o respetivo parecer à Ordem dos Médicos" e outros dois "aguardam a comunicação do parecer da Ordem dos Médicos".