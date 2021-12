Rui Rio insinua que eleições apressaram a prisão de João Rendeiro

O presidente do PSD, Rui Rio, insinuou que a realização de eleições legislativas em 30 de janeiro influenciou a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, no sábado, na África do Sul, bem como o facto deste tema ter dominado a comunicação social durante o sábado.



"O director da PJ deu uma conferência de imprensa de manhã. Depois esteve na RTP às 13h, na CMTV às 17h, na CNN às 19h e, exibindo o seu dom da ubiquidade, conseguiu estar às 20h, ao mesmo tempo, na SIC e na TVI. Pelos vistos, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em Janeiro", publicou Rui Rio na sua conta na rede social Twitter.



A posição do líder social-democrata diverge dos elogios que foram feitos à Polícia Judiciária (PJ) ao longo do espectro político-partidário, pelo primeiro-ministro, António Costa, pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pela coordenadora do BE, Catarina Martins, pela direcção do Chega e pelo presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.