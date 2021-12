Cotrim acusa Costa de ser 'cúmplice' de Sócrates. 'O PS nunca se demarcou'

Os governos socialistas estiveram na mira do deputado único e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, no discurso de encerramento da VI convenção nacional do partido. Especialmente dois: o de António Costa e… José Sócrates.



"[Este Governo] foi incapaz de ter uma visão construtiva para o país. Desde o início os sinais estavam lá. É o maior governo de sempre com duas ou três mãos cheias do governo Sócrates", afirmou o líder liberal. E acusa Costa e o PS de serem "cúmplices". "O PS nunca de demarcou. É um governo que desde o início manteve más companhias", atirou.



Lançando fortes críticas ao atual Executivo, Cotrim condenou ministros "agarrados ao poder", referindo-se à falta de responsabilidade política de Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna (no caso da morte Ihor Homeniuk, atropelamento na A6, SIRESP e golas antifumo), na ministra da Justiça, a Francisca Van Dunem (com o caso da nomeação do procurador europeu), o ministro da Defesa, João Cavrinho, (caso do tráfico de diamantes da República Centro Africana) e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. "Portugal não precisa de governantes que se agarrem ao poder, precisa de governantes que devolvam o poder às pessoas", atirou, uma afirmação que foi ovacionada.