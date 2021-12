PSD: Tudo o que ainda há para decidir no Congresso

Foi uma semana passada ao telefone. Entre mensagens e telefonemas, os apoiantes de Rui Rio e a oposição interna (que não desapareceu com as diretas, mas não está organizada) passaram os últimos dias a tentar compor listas aos vários órgãos que o Congresso do PSD vai eleger este fim de semana em Santa Maria da Feira. Depois de ganhar a liderança, falta a Rio ter a certeza de que controla o partido. E, para isso, há duas eleições essenciais: o Conselho Nacional e o Conselho de Jurisdição Nacional.

Nas diretas, a maioria dos delegados ficou do lado da oposição interna o que, em teoria, pode dificultar a vida de Rui Rio neste Congresso. No entanto, nada é assim tão simples. Por um lado, a oposição interna não se está a organizar e continua dividida entre uma ala próxima de Luís Montenegro e os que estiveram com Paulo Rangel nas diretas. Por outro, Rio não deixa créditos por mãos alheias e tem uma estratégia bem delineada: um nome forte para encabeçar a lista ao Conselho de Jurisdição Nacional, Nuno Morais Sarmento, e garantir que há mais do que uma lista de apoiantes seus ao Conselho Nacional.

Oposição desorganizada e desmobilizada