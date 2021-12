Covid-19: Portugal com mais 13 mortos e 3.879 novos casos

Portugal regista hoje mais 3.879 casos de covid-19 e 13 mortes provocadas pela doença e um aumento nos internamentos em enfermaria, com mais 12 pessoas internadas nos hospitais, de acordo com os dados oficiais hoje divulgados.







De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) de atualização da evolução da pandemia em Portugal, nas últimas 24 horas foram internadas mais 12 pessoas em enfermaria, aumentando o total de internamentos para 964, e mais uma pessoa em unidades de cuidados intensivos (UCI), elevando o total para 143.Portugal regista mais 1.397 pessoas recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que coloca o total de casos ativos no país em 68.117, mais 2.469 do que no sábado.