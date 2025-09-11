Rui Moreira não é candidato à Presidência da República

Em julho, o autarca admitiu estar a ponderar candidatar-se à Presidência da República.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, não vai ser candidato nas eleições Presidenciais de janeiro, avançou o próprio numa nota enviada à Lusa.



Cofina Media

"A conclusão a que cheguei, ponderados fatores pessoais e políticos, é a de que não pretendo entrar nesta corrida", disse esta quinta-feira Rui Moreira à Lusa.

O autarca em fim de mandato, que também já foi presidente da Associação Comercial do Porto, garante ter feito uma avaliação "íntima e familiar" e com o seu "núcleo duro", mas que a hipótese de ser candidato que diz não lhe ter suscitado "entusiasmo".

"Fiquei com a convicção de que o centro, desde o centro esquerda ao centro direita, tem um número grande de candidatos, o que favorece a dispersão do voto e facilita o eventual sucesso das candidaturas anti-sistema", concluiu.

Rui Moreira acrescenta, contudo, que durante a sua reflexão sobre se deveria ser candidato encontrou "simpatia" e agradeceu-a.

Em julho, o autarca admitiu estar a ponderar candidatar-se à Presidência da República, ressalvando que só tomaria uma decisão final a partir de setembro.

À data, Moreira contextualizou ter sido abordado por pessoas que lhe falaram que esta seria uma boa altura para pensar numa candidatura presidencial.

A essas pessoas, que diz agora estarem "ora preocupadas com a deriva anti-sistema de uma candidatura que antes o seduzia, ora insatisfeitos com a possibilidade dos candidatos originários dos partidos em que tradicionalmente votam", prometeu uma "reflexão" que agora "está feita".