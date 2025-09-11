Sábado – Pense por si

Portugal

Rui Moreira não é candidato à Presidência da República

Lusa 21:48
As mais lidas

Em julho, o autarca admitiu estar a ponderar candidatar-se à Presidência da República.

O atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, não vai ser candidato nas eleições Presidenciais de janeiro, avançou o próprio numa nota enviada à Lusa.

Cofina Media

"A conclusão a que cheguei, ponderados fatores pessoais e políticos, é a de que não pretendo entrar nesta corrida", disse esta quinta-feira Rui Moreira à Lusa.

O autarca em fim de mandato, que também já foi presidente da Associação Comercial do Porto, garante ter feito uma avaliação "íntima e familiar" e com o seu "núcleo duro", mas que a hipótese de ser candidato que diz não lhe ter suscitado "entusiasmo".

"Fiquei com a convicção de que o centro, desde o centro esquerda ao centro direita, tem um número grande de candidatos, o que favorece a dispersão do voto e facilita o eventual sucesso das candidaturas anti-sistema", concluiu.

Rui Moreira acrescenta, contudo, que durante a sua reflexão sobre se deveria ser candidato encontrou "simpatia" e agradeceu-a.

Em julho, o autarca admitiu estar a ponderar candidatar-se à Presidência da República, ressalvando que só tomaria uma decisão final a partir de setembro.

À data, Moreira contextualizou ter sido abordado por pessoas que lhe falaram que esta seria uma boa altura para pensar numa candidatura presidencial.

A essas pessoas, que diz agora estarem "ora preocupadas com a deriva anti-sistema de uma candidatura que antes o seduzia, ora insatisfeitos com a possibilidade dos candidatos originários dos partidos em que tradicionalmente votam", prometeu uma "reflexão" que agora "está feita".

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Política Rui Moreira Edifício da Câmara Municipal do Porto Associação Comercial do Porto
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

Menu shortcuts

Rui Moreira não é candidato à Presidência da República