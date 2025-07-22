Rui Moreira só decide sobre candidatura à Presidência em setembro

"É uma decisão que irei tomar com certeza nos próximos tempos e que em qualquer caso nunca anunciarei antes de setembro", afirmou Rui Moreira.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, confirmou hoje estar a ponderar candidatar-se à Presidência da República nas próximas eleições, marcadas para janeiro de 2026, mas só tomará a decisão final a partir de setembro.



"É uma decisão que irei tomar com certeza nos próximos tempos e que em qualquer caso nunca anunciarei antes de setembro", afirmou Rui Moreira no canal televisivo CNN.

O autarca, que completa em outubro o seu terceiro e último mandato como presidente da Câmara do Porto, adiantou que houve pessoas que vieram ter com ele e lhe falaram que esta seria uma boa altura para pensar numa candidatura presidencial. E "foi em função disso que passei a admitir essa possibilidade" de candidatura, adiantou.

Agora, vai refletir com a família e "fazer a avaliação" dos apoios que tem e dos financiamentos para uma campanha.

Rui de Carvalho de Araújo Moreira nasceu no Porto a 8 de agosto de 1956 e foi empresário durante boa parte da sua vida profissional.