Rui Moreira só decide sobre candidatura à Presidência em setembro

Lusa 22 de julho de 2025 às 23:09
O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, confirmou hoje estar a ponderar candidatar-se à Presidência da República nas próximas eleições, marcadas para janeiro de 2026, mas só tomará a decisão final a partir de setembro.

José Gageiro / Movephoto

"É uma decisão que irei tomar com certeza nos próximos tempos e que em qualquer caso nunca anunciarei antes de setembro", afirmou Rui Moreira no canal televisivo CNN.

O autarca, que completa em outubro o seu terceiro e último mandato como presidente da Câmara do Porto, adiantou que houve pessoas que vieram ter com ele e lhe falaram que esta seria uma boa altura para pensar numa candidatura presidencial. E "foi em função disso que passei a admitir essa possibilidade" de candidatura, adiantou.

Agora, vai refletir com a família e "fazer a avaliação" dos apoios que tem e dos financiamentos para uma campanha.

Rui de Carvalho de Araújo Moreira nasceu no Porto a 8 de agosto de 1956 e foi empresário durante boa parte da sua vida profissional.

