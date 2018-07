Rita Silva é mais conhecida por ser dirigente da Habita, uma associação que defende os direitos dos moradores contra a especulação imobiliária. Mas a ironia do destino pode fazer com que passe a ser vereadora da Câmara de Lisboa precisamente por terem sido apontados a Ricardo Robles comportamentos de especulação na compra de um edifício em Alfama.

A dirigente da Habita é a número do dois da lista do BE à Câmara de Lisboa e isso coloca-a na linha directa da sucessão de Robles na vereação lisboeta.

Fonte oficial do BE não quer, contudo, confirmar se a saída de Ricardo Robles garante a Rita Slva o lugar de vereadora. "É um assunto que vai ser decidido na reunião da Comissão Política do BE esta noite", limita-se a dizer fonte oficial bloquista depois de contactada pela SÁBADO.

A confirmar-se a subida de Rita Silva à vereação está, contudo, garantida uma defesa radical dos direitos dos lisboetas contra a gentrificação e a especulação imobiliária. Pelo menos, a fazer fé nas posições públicas da Habita.

"A gentrificação é um produto do urbanismo neoliberal. O urbanismo que prescinde do planeamento e regula a favor do mercado, provoca a expulsão das classes mais vulneráveis e a sua substituição por classes de maior rendimento", escreve Rita num dos artigos que publicou no site Esquerda.net, nos quais ataca a nova geração de políticas de habitação promovida pelo Governo, que considera não responder " ao problema de ninguém que esteja hoje a ser expulso da cidade", e critica a posição da Câmara de Lisboa, que considera ser "0 mais neoliberal de sempre" por estar a "atrair o chamado investimento estrangeiro para a cidade", através de acções como a Websummit.

De resto, Rita Silva já participou em debates com Ricardo Robles, quando ambos eram dos mais activos na luta contra a gentrificação da cidade de Lisboa.

Robles, o 'cheka', e as facções do BE

Rita Silva é identificada como próxima da corrente da UDP no BE, aquela de que faz também parte Luís Fazenda, o dirigente bloquista que hoje assumiu ao jornal i defender que "o BE tem de fazer uma reflexão e tirar conclusões" do caso de Robles.

Ricardo Robles, que é conhecido pelos camaradas de partido como "Cheka" (o nome da polícia política soviética) está mais associado à corrente ligada ao PSR, sendo próximo de dirigentes como a própria Catarina Martins - que defendeu que Robles estava a ser vítima de uma cabala - e de Jorge Costa.

Habita, a associação contra a habitação "como produto de mercado"

A Habita, que em alguns casos tem incentivado os moradores a resistir aos despejos, ocupando as casas, recusa, porém, qualquer ligação ao BE ou a qualquer outro partido.

Na sua página de Facebook e em reacção a comentários que associam a Habita ao Bloco, a associação defende-se assumindo-se como "independente" e afirmando que "condena o enriquecimento à custa da especulação e a habitação como produto de mercado".

Apesar de a Habita se demarcar do BE, a Habita tem sede junto ao Mob, um bar no Intendente com ligações ao Bloco, no qual tem também sede a associação dos Precários Inflexíveis, outro movimento do qual fazem parte vários bloquistas, incluindo ex-funcionários do partido.