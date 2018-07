Luís Fazenda, um dos fundadores do Bloco de Esquerda, considera que no Bloco de Esquerda, se "tem de fazer uma reflexão e tirar conclusões" devido ao caso do prédio de Ricardo Robles, avaliado por uma imobiliária de luxo em 5,7 milhões de euros. O edifício esteve à venda por esse valor e agora será arrendado, garantiu o vereador da Câmara de Lisboa.Ao jornal i, Fazenda considerou que o caso de Robles configura "circunstâncias que, no Bloco de Esquerda, nós condenamos e que levam à gentrificação". Não negou que as acções do vereador sejam condenáveis conforme os princípios do partido: "Sim. Não posso dizer outra coisa.""O Bloco não mudou de ideias nem de políticas", acrescentou, considerando que o partido não sai diminuído deste caso. "As avaliações que faremos vão ter em conta as várias opiniões e a forma como este processo foi entendido."Fazenda criticou que o caso do prédio tenha tido "mais eco do que as bravatas de Manuel Pinho": "Achei muito interessante este movimento que se estendeu a todo o país."Ricardo Robles é co-proprietário de um prédio em Alfama que adquiriu em 2014, por 347 mil euros. Reabilitou-o e colocou-o à venda através de uma imobiliária de luxo, em 2017. O imóvel esteve à venda até Abril, durante seis meses, sem sucesso. O vereador da Câmara de Lisboa garantiu mais tarde que iria "colocar o imóvel em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as fracções". Mais tarde, soube-se que tinha ainda outro imóvel no mercado de arrendamento, estando a pedir €1.300 por mês.Francisco Louçã, outro dos fundadores do Bloco de Esquerda, reagiu ao caso Robles na SIC Notícias – antes de saber que o vereador mantinha outro apartamento no mercado de arrendamento por €1.300 mensais. Para o antigo líder bloquista, os elementos do BE tem que se "habituar" a ser "sempre escrutinadíssimos na sua vida pessoal": "Ninguém se deve irritar com isso. Devem habituar-se que é assim que é e é assim que vai ser"."O Ricardo Robles ficou numa situação difícil, porque comprou um prédio que reconstruiu e esse prédio valorizou-se", afirmou. Contudo, considerou que o preço pedido pelos irmãos (5,7 milhões) era "excessivo". Acabou por desvalorizar o pedido de demissão do PSD, considerando-o "uma forma de entretenimento de fim de Julho".contactou Francisco Louçã, mas ainda não obteve resposta.A Comissão Política do Bloco de Esquerda vai pedir "mais esclarecimentos" a Ricardo Robles, segundo Mariana Mortágua indicou na SIC Notícias, e assumirá uma posição oficial mais tarde.Já Catarina Martins criticou todo o caso no sábado, lamentando que em dois dias tenha havido "capas de jornal que dizem mentiras sobre o vereador do BE na Câmara de Lisboa" e que tal aconteça "na mesma altura em que o parlamento aprovou legislação importante para proteger os inquilinos" e se aguarda "por exemplo, a promulgação a breve trecho do direito de preferência sobre a propriedade que permite que o inquilino possa comprar só a sua fracção quando o senhorio quer vender todo o empreendimento e, por isso, será um grande obstáculo a negócios que estão a ser preparados, nomeadamente a Fidelidade que quer vender um enorme número de prédios em várias zonas do país".A Presidência viria a desmentir a líder bloquista indicando que Belém não está na posse dos diplomas, o que Martins imputou ao Parlamento, que ainda não os enviou ao Presidente da República.